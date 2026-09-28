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शाहजहांपुर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, दो घायल

गीतेश सक्सेना

Updated Mon, 28 Sep 2026 07:09 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 07:09 PM IST







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तिलहर और शाहजहांपुर के बीच रनथ्रू ट्रेन वंदे भारत की चपेट में आकर रेलवे ट्रैक किनारे बकरी चरा रहीं फिरोजपुर गांव के वेदप्रकाश की पत्नी मुन्नी (55) की मौत हो गई। जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 15 बकरे-बकरियां भी ट्रेन की चपेट में आए हैं। ... और पढ़ें

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