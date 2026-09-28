Shahjahanpur News: जैतीपुर में पैर फिसलने से नाले में गिरे बुजुर्ग की डूबने से मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:40 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:40 PM IST
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ग्रामीण का शव देखकर पत्नी-बच्चों का रो-रोकर हुआ हाल बेहाल
संवाद न्यूज एजेंसी
जैतीपुर। गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के गांव मलरिया मिर्जापुर निवासी जवाहर (62) की रविवार शाम नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई।
लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते नालों में भी पानी भरा चल रहा है। रविवार की शाम करीब पांच बजे जवाहर खेत पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में फिसलने से वह नाले में गिर गए। रात करीब सात-आठ बजे के बीच वहां से गुजरे ग्रामीणों ने उन्हें खंभे से फंसा देखकर कड़ी मशक्कत कर नाले से बाहर निकाला। तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन उनके शव को देख बिलख पड़े। जवाहर की मौत से पत्नी इंद्रावती का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत होने की सूचना मिली है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। तहरीर आने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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ये हुईं घटनाएं
- 16 जून : जैतीपुर क्षेत्र के गांव कुलुआबोझ स्थित बहगुल नदी में डूबने से दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई थी।
- 16 सितंबर : जैतीपुर क्षेत्र के रपड़िया नवादा गांव निवासी विकास की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी।
- 28 सितंबर : जैतीपुर क्षेत्र के खमरिया गांव निवासी अभय प्रताप सिंह की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरकर डूबने से मौत हो गई थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जैतीपुर। गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के गांव मलरिया मिर्जापुर निवासी जवाहर (62) की रविवार शाम नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई।
लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते नालों में भी पानी भरा चल रहा है। रविवार की शाम करीब पांच बजे जवाहर खेत पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में फिसलने से वह नाले में गिर गए। रात करीब सात-आठ बजे के बीच वहां से गुजरे ग्रामीणों ने उन्हें खंभे से फंसा देखकर कड़ी मशक्कत कर नाले से बाहर निकाला। तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन उनके शव को देख बिलख पड़े। जवाहर की मौत से पत्नी इंद्रावती का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि नाले में गिरने से बुजुर्ग की मौत होने की सूचना मिली है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। तहरीर आने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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ये हुईं घटनाएं
- 16 जून : जैतीपुर क्षेत्र के गांव कुलुआबोझ स्थित बहगुल नदी में डूबने से दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई थी।
- 16 सितंबर : जैतीपुर क्षेत्र के रपड़िया नवादा गांव निवासी विकास की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी।
- 28 सितंबर : जैतीपुर क्षेत्र के खमरिया गांव निवासी अभय प्रताप सिंह की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरकर डूबने से मौत हो गई थी।