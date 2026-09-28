शाहजहांपुर में बाढ़: खतरे के निशान के करीब पहुंची गर्रा और खन्नौत, घरों में भरा पानी, 24 परिवारों का रेस्क्यू

शाहजहांपुर में खन्नौत नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। गर्रा नदी भी तेजी से बढ़ने के कारण उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। लोधीपुर में खन्नौत नदी के किनारे बाढ़ में फंसे 22 से 24 परिवारों के करीब 80 से 85 लोगों को मोटरबोट की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद प्रशासन की ओर से एक लेखपाल को छोड़कर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि प्रशासन की ओर से सुबह नाश्ता और दोपहर में भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

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सिंचाई विभाग की सोमवार सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक खन्नौत नदी का जलस्तर लोधीपुर पुल पर 145.90 मीटर गेज दर्ज किया गया। रविवार रात आठ बजे यह 145.65 मीटर था। वहीं गर्रा नदी का जलस्तर अजीजगंज पुल पर रविवार रात 147.90 मीटर से बढ़कर सोमवार सुबह 148.15 मीटर गेज पहुंच गया। गर्रा नदी खतरे के निशान 148.80 मीटर से महज 65 सेंटीमीटर नीचे रह गई है। विज्ञापन



दियूनी बैराज से तीन दिन पहले छोड़ा गया 25 हजार क्यूसेक से अधिक पानी सोमवार रात तक पहुंचने की संभावना है। इससे दोनों नदियों का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। सिंचाई विभाग की सोमवार सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक खन्नौत नदी का जलस्तर लोधीपुर पुल पर 145.90 मीटर गेज दर्ज किया गया। रविवार रात आठ बजे यह 145.65 मीटर था। वहीं गर्रा नदी का जलस्तर अजीजगंज पुल पर रविवार रात 147.90 मीटर से बढ़कर सोमवार सुबह 148.15 मीटर गेज पहुंच गया। गर्रा नदी खतरे के निशान 148.80 मीटर से महज 65 सेंटीमीटर नीचे रह गई है।दियूनी बैराज से तीन दिन पहले छोड़ा गया 25 हजार क्यूसेक से अधिक पानी सोमवार रात तक पहुंचने की संभावना है। इससे दोनों नदियों का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और उन तक मदद पहुंचाई जा रही है।

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