Shahjahanpur News: चाय के होटल पर विवाद के बाद फायरिंग, पहुंची पुलिस
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:39 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:39 PM IST
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सीसी कैमरों में नहीं दिखी घटना, एक युवक का चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। निगोही रोड पर ओवरहेड टैंक के पास रविवार रात चाय के होटल पर हुए विवाद के बाद फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायरिंग और मारपीट की सूचना को गलत बताते हुए एक युवक का शांतिभंग में चालान कर दिया।
मामला रविवार की रात करीब साढ़े दस से 11 बजे के बीच का है। आरसी मिशन थाना क्षेत्र का रहने वाला अंकित निगोही रोड बने ओवरहेड टैंक के पास होटल पर चाय पीने के लिए गया था। वहां किसी बात पर मोहल्ला जलालानगर निवासी गौस से उसकी कहासुनी हो गई।
इसके बाद भीड़ लग गई। किसी ने पुलिस को फायरिंग की सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। होटल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज चेक की। इसमें मारपीट व फायरिंग की सूचना गलत पाई गई।
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इसके बाद पुलिस ने वहां पर देर रात तक बैठने वालों को सख्त हिदायत दी। सीओ सिटी देवव्रत मामले में एक युवक का शांतिभंग में चालान किया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। निगोही रोड पर ओवरहेड टैंक के पास रविवार रात चाय के होटल पर हुए विवाद के बाद फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायरिंग और मारपीट की सूचना को गलत बताते हुए एक युवक का शांतिभंग में चालान कर दिया।
मामला रविवार की रात करीब साढ़े दस से 11 बजे के बीच का है। आरसी मिशन थाना क्षेत्र का रहने वाला अंकित निगोही रोड बने ओवरहेड टैंक के पास होटल पर चाय पीने के लिए गया था। वहां किसी बात पर मोहल्ला जलालानगर निवासी गौस से उसकी कहासुनी हो गई।
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इसके बाद भीड़ लग गई। किसी ने पुलिस को फायरिंग की सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। होटल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज चेक की। इसमें मारपीट व फायरिंग की सूचना गलत पाई गई।
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इसके बाद पुलिस ने वहां पर देर रात तक बैठने वालों को सख्त हिदायत दी। सीओ सिटी देवव्रत मामले में एक युवक का शांतिभंग में चालान किया गया है।