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शाहजहांपुर में हादसा: वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर बकरियां चरा रहीं महिला की मौत, दो घायल

Mon, 28 Sep 2026 06:43 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 28 Sep 2026 06:43 PM IST
सार

शाहजहांपुर में रेलवे लाइन किनारे बकरियां चला रहीं तीन महिलाओं वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई। इनमें एक महिला की मौत हो गई। दो महिलाएं घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

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Woman killed after being hit by Vande Bharat train and two injured in Shahjahanpur
मृतका का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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तिलहर और शाहजहांपुर के बीच रनथ्रू ट्रेन वंदे भारत की चपेट में आकर रेलवे ट्रैक किनारे बकरी चरा रहीं फिरोजपुर गांव के वेदप्रकाश की पत्नी मुन्नी (55) की मौत हो गई। जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 15 बकरे-बकरियां भी ट्रेन की चपेट में आए हैं। 

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फिरोजपुर निवासी मुन्नी अपने गांव निवासी ग्याप्रसाद की पत्नी मुन्नी और भगवानदास की पत्नी रामश्री के साथ रुद्रपुर फाटक के पास बकरी चरा रही थीं। शाम करीब 4:40 बजे शाहजहांपुर की ओर से बरेली दिशा की तरफ जा रही वंदे भारत पास हुई। ट्रेन की चपेट में आने से मुन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी मुन्नी और रामश्री गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे परिजन मृतका का शव लेकर घर चले गए। जबकि घायल महिलाओं को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर डायल 112 और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और जानकारी ली।

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