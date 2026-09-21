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शाहजहांपुर: यूपीआई भुगतान पर एमडीआर के विरोध में व्यापारियों ने तोड़े क्यूआर कोड साउंड बॉक्स

Mukesh Kumar

Updated Mon, 21 Sep 2026 03:34 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 03:34 PM IST







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शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सोमवार को दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर का विरोध किया। उन्होंने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एमडीआर वापस लेने की मांग की। विरोध जताते हुए व्यापारियों ने यूपीआई के क्यूआर कोड साउंड बॉक्स तोड़े। उनका कहना था कि यह अतिरिक्त शुल्क कारोबार पर बोझ बढ़ाएगा। ... और पढ़ें

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