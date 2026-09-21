शाहजहांपुर: यूपीआई भुगतान पर एमडीआर का विरोध, व्यापारियों ने तोड़े क्यूआर कोड साउंड बॉक्स

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व्यापारियों ने स्पीकर के साथ कलक्ट्रेट में यूपीआई के क्यूआर कोड साउंड बॉक्स तोड़कर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि यदि दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर एमडीआर लागू किया गया तो वे इस राशि से अधिक का भुगतान यूपीआई के माध्यम से लेना बंद करने पर विचार करेंगे। व्यापारियों ने स्पीकर के साथ कलक्ट्रेट में यूपीआई के क्यूआर कोड साउंड बॉक्स तोड़कर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि यदि दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर एमडीआर लागू किया गया तो वे इस राशि से अधिक का भुगतान यूपीआई के माध्यम से लेना बंद करने पर विचार करेंगे।

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शाहजहांपुर में दो हजार रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार पर पहले से ही विभिन्न करों और शुल्क का बोझ है। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से कारोबार पर और भार पड़ेगा।