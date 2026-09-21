Shahjahanpur News: महिला कलाकार भी दिखाएंगी अभिनय का दम

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इनमें छात्राएं भी शामिल हैं, जो मंच पर अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। निर्देशक अंकित सक्सेना ने बताया कि 30 वर्ष पहले महिला रोल को पुरुष कलाकार निभाते थे। फिर संगीता गुप्ता ने सबसे पहले सीताजी का रोल निभाकर इस परंपरा को बदला। उसके बाद महिला कलाकारों के आने का सिलसिला शुरू हो गया।रानी फिर निभाएंगी सीताजी का किरदाररामलीला मंचन में चिनौर की रहने वाली रानी मिश्रा सीताजी का रोल पांचवें वर्ष निभाएंगी। मंचन को लेकर वह पूर्वाभ्यास में जुटी हैं। कॉलेज समय में वह रामलीला देखने जाती थीं। उसके बाद उन्होंने मंचन करने के लिए कमेटी से संपर्क साधा। उनके आने पर सीताजी का रोल दिया गया। रानी बताती हैं कि माता सीता का किरदार त्याग, धैर्य, शक्ति और आत्मसम्मान का अद्वितीय प्रतीक है।अनन्या करेंगी कौशल्या का अभिनयओसीएफ रामलीला में लाला तेली बजरिया निवासी अनन्या को इस वर्ष कौशल्या का किरदार दिया गया है। कक्षा 10 की छात्रा अनन्या के परिवार का रामलीला से कई वर्षों से जुड़ाव है। उनके पिता रामपाल चौबे रामलीला में राजा और मंत्री की भूमिका निभाते रहे हैं, जबकि मां राधा देवी पार्श्व गायिका हैं। परिवार से मिले रंगमंच के माहौल के बीच अनन्या भी अभिनय की तैयारी में जुटी हैं।रजनी को मिले कई रोलचिनौर निवासी रजनी अग्निहोत्री पिछले पांच वर्षों से ओसीएफ रामलीला की टीम से जुड़ी हैं। इस बार वह अनसुइया, अहिल्या, केवट व दक्ष की पत्नी समेत सखी-सहेलियों के किरदार निभाएंगी। पढ़ाई के साथ रामलीला में अभिनय का शौक रखने वाली रजनी बताती हैं कि उन्हें रामलीला से विशेष लगाव है। उनकी भांजी भी रामलीला मंचन में आती है। उन्हें झांकी में शामिल किया जाता है।चांदनी बनेंगी शूर्पणखा और मंदोदरीगदियाना निवासी चांदनी पिछले 10 से 12 वर्षों से ओसीएफ रामलीला की टीम से जुड़ी हैं। वह सुंदरी शूर्पणखा, मंदोदरी और विश्वमोहिनी का किरदार निभाएंगी। निजी स्कूल में शिक्षिका चांदनी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही रामलीला से लगाव रहा है। उनकी भतीजी और भतीजा भी अलग-अलग किरदार निभाते रहे हैं। वह अपने किरदाराें का पूर्वाभ्यास करने में जुटी हैं।