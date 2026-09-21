शाहजहांपुर: जलती चिता पर पकाया मीट, तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने नत्थापुर झंझटपुर निवासी रामचरन, राजेंद्र और सुरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बाद में पुलिस ने फरार हुए दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी प्रवीण मलिक ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की है।



मृतक के परिजनों में रोष

मृतक छोटेलाल का अंतिम संस्कार 20 सितंबर को दोपहर में किया गया था। शाम को चिता स्थल पर यह अमानवीय घटना हुई। वीरपाल ने बताया कि उन्होंने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में रोष है।