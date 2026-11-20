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शाहजहांपुर। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने भाजपा पर धार्मिक मुद्दों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर राजनीति की और रामलला के नाम का व्यापार किया। मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ, जिसे देश ने सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे में भी चोरी होने का आरोप लगाया। कहा कि अयोध्या में चुनावी हार के बाद अब भाजपा कृष्ण के दरबार में पहुंच गई है। शुक्रवार को लोधीपुर स्थित फार्म हाउस में आयोजित संविधान बचाओ संवाद रैली में शामिल होने पहुंचीं आराधना मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। एसआईआर के जरिये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक करोड़ 27 लाख वोट कटने की बात स्वीकार की है। सवाल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर भाजपा के मंत्री और नेता यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वालों को जवाब नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। विधानसभा क्षेत्रों की परिस्थितियों, जातीय समीकरण, संगठन की ताकत और संभावित प्रत्याशियों के आधार पर चर्चा होगी। गठबंधन पहले भी मजबूत था और आगे भी रहेगा। कांग्रेस का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि 2027 में सरकार बनाना है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 और 2024 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो ओवैसी की पार्टी को 0.5 प्रतिशत से भी कम वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि वोटर बंटने वाला नहीं है।

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