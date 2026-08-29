शाहजहांपुर: तिलहर सीएचसी में किशोरी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

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शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के गांव पुरायूं निवासी सूरजपाल की बेटी शशि (15 वर्ष) की शनिवार को सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर व स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया।

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