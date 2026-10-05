शाहजहांपुर: राज्यसभा सांसद कठेरिया बोले- शिक्षा समाज और राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार

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शाहजहांपुर में कठेरिया समाज कल्याण समिति की ओर से गांधी भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिथियों ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। विद्यार्थियों को मेहनत और लगन के साथ उच्च शिक्षा हासिल कर समाज व देश का नाम रोशन करना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया और मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रतिनिधि चंद्रशेखर उर्फ धीरू ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर किया। प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कठेरिया, प्रदेश महामंत्री राजेश सिंह कठेरिया, विजय राणा, अधिशासी अभियंता महेश कठेरिया और आपूर्ति इंस्पेक्टर महेश कठेरिया ने समाज में शिक्षा के प्रसार, सरकारी सेवाओं में भागीदारी और सामाजिक एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

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