शाहजहांपुर: ओसीएफ रामलीला का शुभारंभ नौ अक्तूबर से, मेला परिसर में रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

शाहजहांपुर के ओसीएफ इस्टेट स्थित श्री रामलीला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ नौ अक्तूबर से होगा। मैदान पर मेला सजने लगा है। मेले में भीड़ पर निगाह बनाए रखने के लिए पांच वॉच टॉवर और 20 कैमरों से निगाह रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन से भी निगहबानी होगी। आयोजकों के अनुसार, दस अक्तूबर से रामलीला का मंचन और 21 को रावण वध के बाद पुतला दहन किया जाएगा।

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रामलीला का होगा लाइव प्रसारण

आर्डनेंस क्लब में हुई बैठक में मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत एस डोईफोडे ने बताया कि नौ अक्तूबर को श्री गणेश पूजन होगा। दस से श्रीरामलीला मंचन समिति के कलाकार मंचन शुरू करेंगे। मंचन प्रतिदिन शाम सात से रात दस बजे तक होगा। इसके लाइव प्रसारण के साथ ही दो बड़े एलईडी वाल्स भी लगाए जाएंगे। विज्ञापन



21 अक्तूबर को रावण वध के बाद रावध, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले जलाए जाएंगे। 22 अक्तूबर को साढ़े तीन बजे शोभायात्रा व रात आठ बजे भरत मिलाप व श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन किया जाएगा। 30 अक्तूबर को रात दस बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन होगा। आर्डनेंस क्लब में हुई बैठक में मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत एस डोईफोडे ने बताया कि नौ अक्तूबर को श्री गणेश पूजन होगा। दस से श्रीरामलीला मंचन समिति के कलाकार मंचन शुरू करेंगे। मंचन प्रतिदिन शाम सात से रात दस बजे तक होगा। इसके लाइव प्रसारण के साथ ही दो बड़े एलईडी वाल्स भी लगाए जाएंगे।21 अक्तूबर को रावण वध के बाद रावध, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले जलाए जाएंगे। 22 अक्तूबर को साढ़े तीन बजे शोभायात्रा व रात आठ बजे भरत मिलाप व श्रीराम राज्याभिषेक का मंचन किया जाएगा। 30 अक्तूबर को रात दस बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन होगा।

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