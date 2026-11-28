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शाहजहांपुर में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से गुरु नानक पाठशाला हाईस्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। सीओ यातायात रणवीर सिंह ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क हादसों से बचा जा सकता है। बाइक चलाते समय हेलमेट और कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अपने परिजनों को इसके लिए प्रेरित करें। सड़क हादसे में घायल की मदद करने वाले को 25 हजार रुपये का पुरस्कार मिलता है।

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