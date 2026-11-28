शाहजहांपुर में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से गुरु नानक पाठशाला हाईस्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें सीओ यातायात रणवीर सिंह और टीएसआई विनय पांडेय ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और साइबर जागरूकता की जानकारी दी।

विज्ञापन

सीओ यातायात रणवीर सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके ही सड़क हादसों से बचा जा सकता है। जिले में अब तक सड़क हादसों में 434 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए सभी को यातायात नियमों के प्रति गंभीर होना होगा। बाइक चलाते समय हेलमेट और कार में सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। सड़क पार करते समय भी सावधानी बरतें। स्कूल से निकलते ही अचानक सड़क पर दौड़ने से हादसा हो सकता है।उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता दिखाई दे या उसका व्यवहार असामान्य लगे तो इसकी सूचना 112 पर दें। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे न हटें। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये का पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाता है। एक वर्ष में पांच बार तक इस योजना का लाभ मिल सकता है।