शाहजहांपुर: हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरी, मवेशी मरा, घटना के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम

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शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में बुधवार सुबह हाईटेंशन लाइन टूटकर हाईवे पर गांव ककरहा के सामने गिर गई। हादसे में धारम सिंह की भैंस की पड़िया मर गई, दो वाहन आग की चपेट में आए। ग्रामीणों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराकर जाम खुलवाया। सांसद नीरज मौर्य भी मौके पर पहुंचे। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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