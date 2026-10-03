शाहजहांपुर: तिलहर पालिका कार्यालय में सभासदों का प्रदर्शन, परिसर में डाला कूड़ा

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शाहजहांपुर में तिलहर नगर पालिका के वार्ड 12 और 25 के सभासदों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने वार्डों से कूड़ा एकत्र कर पालिका कार्यालय परिसर में डाल दिया। सभासदों का आरोप है कि वार्डों में नियमित सफाई नहीं होती। इससे गंदगी और जलभराव रहता है। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत की गई। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभासदों ने नियमित सफाई की मांग की।

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