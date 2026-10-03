शाहजहांपुर: आधार कार्ड में नाम नहीं सुधरा तो गर्रा नदी में कूद गया युवक, नाविक ने बचाई जान; देखें वीडियो
आधार कार्ड में नाम संशोधन न होने से परेशान एक युवक ने गर्रा पुल से नदी में छलांग लगा दी। नाविक ने उसे बचाया। युवक रोजा क्षेत्र का अफताब है। पुलिस ने उसे समझाकर परिजनों को सौंपा।
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शाहजहांपुर में आधार कार्ड में संशोधन नहीं होने से परेशान एक युवक ने शुक्रवार दोपहर गर्रा पुल से नदी में छलांग लगा दी। युवक को नदी में गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। बाढ़ के दौरान घाट पर तैनात नाविक ने तत्काल नाव लेकर नदी में छलांग लगाई और करीब तीन-चार मिनट की मशक्कत के बाद युवक को डूबने से बचा लिया। बाद में पुलिस ने युवक को समझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे चौक कोतवाली की राजघाट चौकी क्षेत्र में हुई। रोजा क्षेत्र के बल्लिया गांव निवासी अफताब गर्रा पुल पर पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर तक वह पुल पर इधर-उधर घूमता रहा। इसके बाद अचानक रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद गया।
युवक को नदी में गिरते देख पुल के आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। लोगों के शोर पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास घाट पर बाढ़ के दौरान तैनात नाविक ने स्थिति भांपते हुए नाव नदी की ओर बढ़ा दी। उसने डूब रहे युवक को तलाशकर करीब तीन-चार मिनट की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। नाव से युवक को किनारे लाया गया, जहां लोगों ने उससे घटना की वजह पूछी।
अंग्रेजी में सही, हिंदी में गलत है नाम
अफताब ने बताया कि उसके आधार कार्ड में अंग्रेजी में नाम सही दर्ज है, जबकि हिंदी में नाम गलत है। नाम में संशोधन कराने के लिए वह कई बार संबंधित केंद्र के चक्कर लगा चुका था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे वह परेशान था और इसी वजह से उसने नदी में छलांग लगाने की बात बताई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाया कि आधार कार्ड में दर्ज नाम में नियमानुसार संशोधन कराया जा सकता है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि युवक को समझाने के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।