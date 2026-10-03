शाहजहांपुर: आधार कार्ड में नाम नहीं सुधरा तो गर्रा नदी में कूद गया युवक, नाविक ने बचाई जान; देखें वीडियो

शाहजहांपुर में आधार कार्ड में संशोधन नहीं होने से परेशान एक युवक ने शुक्रवार दोपहर गर्रा पुल से नदी में छलांग लगा दी। युवक को नदी में गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। बाढ़ के दौरान घाट पर तैनात नाविक ने तत्काल नाव लेकर नदी में छलांग लगाई और करीब तीन-चार मिनट की मशक्कत के बाद युवक को डूबने से बचा लिया। बाद में पुलिस ने युवक को समझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

विज्ञापन









घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे चौक कोतवाली की राजघाट चौकी क्षेत्र में हुई। रोजा क्षेत्र के बल्लिया गांव निवासी अफताब गर्रा पुल पर पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर तक वह पुल पर इधर-उधर घूमता रहा। इसके बाद अचानक रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद गया। विज्ञापन



युवक को नदी में गिरते देख पुल के आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। लोगों के शोर पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास घाट पर बाढ़ के दौरान तैनात नाविक ने स्थिति भांपते हुए नाव नदी की ओर बढ़ा दी। उसने डूब रहे युवक को तलाशकर करीब तीन-चार मिनट की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। नाव से युवक को किनारे लाया गया, जहां लोगों ने उससे घटना की वजह पूछी। घटना शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे चौक कोतवाली की राजघाट चौकी क्षेत्र में हुई। रोजा क्षेत्र के बल्लिया गांव निवासी अफताब गर्रा पुल पर पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर तक वह पुल पर इधर-उधर घूमता रहा। इसके बाद अचानक रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद गया।युवक को नदी में गिरते देख पुल के आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। लोगों के शोर पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास घाट पर बाढ़ के दौरान तैनात नाविक ने स्थिति भांपते हुए नाव नदी की ओर बढ़ा दी। उसने डूब रहे युवक को तलाशकर करीब तीन-चार मिनट की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। नाव से युवक को किनारे लाया गया, जहां लोगों ने उससे घटना की वजह पूछी।

विज्ञापन