मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा वर्कर का प्रदर्शन

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शाहजहांपुर। ऑल आशा व आशा संगिनी कार्यकर्ता सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच मानदेय बढ़ाने मांग को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया। आशा कार्यकर्ता जीआईसी खेल मैदान पर एकत्र हुईं। यहां से अध्यक्ष कमलजीत कौर के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचीं। प्रदर्शन के दौरान कहा कि पूर्व में मानदेय बढ़ाने को लेकर की गई घोषणा को जल्द लागू कर शासनादेश जारी किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मालती सिंह, सरला देवी, प्रेमवती, सोमवती, धनेश्वरी, प्रतिमा, पूनम, सुमनलता, शकुंतला, पूजा, पुष्पा त्रिपाठी, ऊषा आदि आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

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