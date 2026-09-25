Shahjahanpur News: 46.4 मिमी बारिश से 11 डिग्री लुढ़का पारा, गर्मी में हुआ सर्दी का अहसास

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सितंबर में अब तक निर्धारित वर्षा मानक 164 मिमी की तुलना में 327 मिमी अर्थात दोगुनी बारिश हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिमझिम फुहारें बृहस्पतिवार रात से गिरने लगींं, लेकिन शहर और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को भोर होने से पहले करीब चार बजे से बारिश का शुरू हुआ दौर दिन ढलने तक जारी रहा।बृहस्पतिवार रात से सुबह आठ बजे तक 12.4 मिमी बारिश हो चुकी थी। बाद में शाम चार बजे तक 34 मिमी पानी और बरस जाने से आर्द्रता 83 से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही 35 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पुरवाई के झोंके चले तो अधिकतम तापमान एक दिन पहले बृहस्पतिवार के न्यूनतम तापमान के स्तर पर आ गया। दिन और रात के तापमान में अंतर घटकर सिर्फ 1.6 डिग्री रह जाने से दिन में रात जैसी ठंडक महसूस होने लगी।गन्ना शोध परिषद के माैसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह का कहना है कि सितंबर में अभी पांच दिन बाकी हैं, लेकिन बारिश चालू माह के नियत वर्षा मानक से दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम बैराेमीटर सूचकांक सामान्य से पांच मिलीबार कम हो गया है। इस कारण बादल अभी और घने होंंगे और शनिवार को भारी वर्षा होने का अनुमान है।