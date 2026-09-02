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शाहजहांपुर: गांव का रास्ता बदहाल, नाराज महिलाओं ने हाईवे पर लगाया जाम; देखें वीडियो

Mukesh Kumar

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:17 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:17 PM IST







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शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में सुनौरा अजमतपुर गांव की महिलाओं ने बुधवार को खराब रास्ते की मरम्मत न होने से नाराज होकर लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे बिलहरी गांव के पास यातायात ठप हो गया। पुलिस के समझाने पर भी महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं। ... और पढ़ें

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