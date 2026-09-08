Shahjahanpur News: सिटी में आज

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बैठक : शारदा नहर खंड सभागार में सिंचाई बंधु की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।



- सीनियर सिटीजन सोसायटी की बैठक नगर निगम सभागार में दिन में एक बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

जनसुनवाई : संभव के तहत नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।