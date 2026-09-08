Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
जनसुनवाई : संभव के तहत नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
बैठक : शारदा नहर खंड सभागार में सिंचाई बंधु की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
- सीनियर सिटीजन सोसायटी की बैठक नगर निगम सभागार में दिन में एक बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
विज्ञापन
बैठक : शारदा नहर खंड सभागार में सिंचाई बंधु की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
- सीनियर सिटीजन सोसायटी की बैठक नगर निगम सभागार में दिन में एक बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।