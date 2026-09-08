Shahjahanpur News: खुटार में लखीमपुर के युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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रविवार रात करीब 12 बजे खुटार-पूरनपुर मार्ग पर गांव कुइयां के पास सड़क किनारे छन्नू गंभीर घायल हालत में पड़े मिले। उन्हें खुटार सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान छन्नू चौहान के रूप में की। सूचना पर परिजन खुटार पहुंचे। छन्नू के भाई टहलू ने बताया कि वह बाहर रहकर काम करते थे और परिवार की गुजर-बसर में मदद करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। छह सितंबर की शाम छन्नू देहरादून काम करने जाने की बात कहकर घर से निकले थे।पुलिस का मानना है कि देहरादून जाने के लिए छन्नू किसी बस में बैठे होंगे। बस के रास्ते में किसी ढाबे पर रुकने के दौरान सड़क पार करते समय किसी वाहन की टक्कर लगने से वह घायल हुए। हालांकि, युवक के घायल होने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई कराई जाएगी।