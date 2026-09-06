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साइबर अपराध से निपटने को पुलिसकर्मियों को दिया प्रशिक्षण
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को थाना महुली परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए साइबर सुरक्षा एवं पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पुलिसकर्मियों को साइबर शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में थाना महुली की साइबर टीम ने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एमआरएम (मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल), जीआरएम (ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल) समेत विभिन्न साइबर पोर्टल और मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग के बारे में बताया गया।
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