डीजे की मनमानी पर लगेगी रोक, सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की नजर: एसपी

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पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने शनिवार देर रात को जिले के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन बैठक की। इसमें त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही लंबित विवेचनाओं, साइबर अपराध, अवैध पटाखा निर्माण और सोशल मीडिया पर निगरानी को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।

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