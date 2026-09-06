चाकूबाजी में 1 की मौत: पहले साथ खाया-पिया, नशे में बढ़ा विवाद, युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या

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विज्ञापन खजनी थाना क्षेत्र के कोटही माता मंदिर के पास लगी प्रदर्शनी बंद होने के बाद शनिवार देर रात कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। इसी दौरान एक कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, घटना पांच सितंबर की रात करीब 11:30 बजे की है। प्रदर्शनी बंद होने के बाद कर्मचारी आपस में बैठकर खा-पी रहे थे।

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इसी दौरान नशे की हालत में किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मारपीट होने लगी। इसी दौरान शिवम कौशल ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पहले सिटी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई।

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