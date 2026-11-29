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समाधान दिवस में पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। डीएम और एसपी ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े मामलों में दोनों विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें, जिससे पीड़ितों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों और थानों के चक्कर न लगाने पड़ें।दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद अधिकारियों ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण किया और पूर्व में निस्तारित शिकायतों के संबंध में लोगों से फीडबैक भी लिया।इस दौरान थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडेय समेत राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।