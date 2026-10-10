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संतकबीरनगर: मूर्ति विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

अनुराग रंजन

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:42 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:42 PM IST







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संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र में शनिवार को उप जिलाधिकारी धनघटा और थानाध्यक्ष ने राजघाट पुल, कठिनाइयां पुल और मुखलिसपुर पुल स्थित मूर्ति विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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