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संतकबीरनगर: रोडवेज बस की चपेट में आने से छह वर्षीय बालक की मौत

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 04:38 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 04:38 PM IST







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संतकबीरनगर के मेंहदावल रोडवेज परिसर में शुक्रवार दोपहर बस की चपेट में आने से आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने परिसर में हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। इसके बाद रोडवेज के बाहर सड़क जाम कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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