संतकबीरनगर: डिप्टी सीएम की फटकार के बाद शुरू हुआ क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण

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जिला अस्पताल के पास प्रस्तावित क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एक सप्ताह पहले निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्माण में देरी पर अधिकारियों से जवाब तलब किया था और नाराजगी जताई थी। इसके बाद कार्यदायी संस्था सीएनडीएस ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बहुमंजिला इमारत में गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। इससे मरीजों को इलाज के लिए गोरखपुर और लखनऊ रेफर करने की जरूरत कम होगी।

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