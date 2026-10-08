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संतकबीरनगर: राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का पैदल मार्च

अनुराग रंजन

Updated Thu, 08 Oct 2026 06:40 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 06:40 PM IST







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संतकबीरनगर के सेमरियावां में बृहस्पतिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडेय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। यह मार्च राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया। ... और पढ़ें

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