मिट्टी के दीये और झालरों की जमकर हुई खरीदारी

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दिवाली पर बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दीपावली की तैयारियों को लेकर सुबह से ही बाजारों में रौनक छा गई। लोगों ने घरों को सजाने के लिए मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां, रंग-बिरंगी झालरें और सजावटी सामान की जमकर खरीदारी की। त्योहार के चलते देर शाम तक बाजारों में चहल-पहल बनी रही।

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