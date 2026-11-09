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डीएम और एसपी ने पैदल मार्च कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा
दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने और जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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