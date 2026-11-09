गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा, चार लोग घायल

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हरियाणा से चलकर शाहजहांपुर के लिए जा रहा वाहन चालक को नींद की झपकी आने के कारण गंगा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इससे दीपावली पर अपने घर वापस लौट रहे जिला शाहजहांपुर के जिला खुदागंज के मझरा निवासी इंद्रपाल, लक्ष्मी व बाबू तथा थाना निबोई निवासी उमेश घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल इंद्रपाल को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया।

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