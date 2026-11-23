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संभल कोतवाली क्षेत्र में बहजोई मार्ग पर लाडम सराय के नजदीक बइाक सवार हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव आढौल निवासी करतार सिंह की बहन से पर्स लूटकर भागने वाले बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। आरोपियों को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है। लूट के अलावा पुलिस पर हमला करने का भी मामला दर्ज कर लिया गया है।

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