बाइकों की आमने - सामने से भिड़ंत, चार घायल, तीन रेफर

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बनियाठेर थाना क्षेत्र के आगरा - मुरादाबाद हाईवे पर दाल मिल की पुलिया के पास दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दंपति सहित दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर भी 108 एंबुलेंस के नहीं पहुंचने पर पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल प्लाजा बिलारी की एंबुलेंस बुलाकर घायलों को चंदौसी सीएचसी पहुंचाया। जहां तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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