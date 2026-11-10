उमड़ा आस्था का सैलाब, सोमवती अमावस्या पर हजारों ने लगाई डुबकी

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बबराला में सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सोमवार को राजघाट गंगा घाट पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सूर्योदय होते ही घाटों पर भारी भीड़ जुट गई और हर-हर गंगे व गंगा मैया के जयकारों से पूरा गंगातट गुंजायमान हो उठा।

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