{"_id":"6b0450c53ff57e0aa5003413","slug":"video-government-secondary-school-teachers-once-again-arrived-at-the-minister-of-states-residence-to-demand-offline-transfers-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऑफलाइन स्थानांतरण की मांग को लेकर राज्यमंत्री के आवास पर फिर पहुंचे राजकीय माध्यमिक शिक्षक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौसी में एक बार फिर राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शिक्षक-शिक्षिकाएं छोटे-छोटे बच्चों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पर पहुंचे और ऑफलाइन स्थानांतरण किए जाने की मांग दोहराई। नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले एक साल से शिक्षक यहां आ रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता है। वह स्पष्ट बताया जाए कि उनका स्थानांतरण होगा या नहीं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सहित करीब 100 से अधिक शिक्षक व शिक्षिकाएं माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी के आवास पर पहुंचे। जहां राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम एवं कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सत्यम शिवम सुंदरम के नेतृत्व में राज्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और स्थानांतरण के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से स्थानांतरण आदेश की जारी करने की मांग की। प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम ने कहा कि कृपया बताएं कि ऑफलाइन स्थानांतरण शिक्षकों का होगा या नहीं। ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश कब जारी किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष सत्यम् शिवम् सुंदरम् ने कहा कि राजकीय माध्यमिक शिक्षक जुलाई माह से लगातार यहां आ रहे हैं। ये 11वीं बार आना हुआ है। पिछले रविवार को शिक्षकों से सप्ताह भर भीतर रिक्तियों की सूची आने और सूची के आधार पर स्थानांतरण किए जाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में राज्यमंत्री से शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल एवं अपर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी शर्मा से बात करने और स्थानांतरण आदेश जारी करने की मांग की।

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