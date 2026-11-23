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गांव भुलावई में श्री लघु आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में चल रही रामलीला में लंका दहन का मंचन किया गया। मंचन के दौरान लंका दहन का दृश्य आने पर पूरा पंडाल वीर हनुमान के जयकारे से गूंज उठा। रामलीला को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय और संवाद की खूब सराहना की।

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