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गंगा एक्सप्रेस-वे पर कार गन्ने के ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत
गंगा एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर रात पवांसा के नजदीक भीषण कार हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। यह परिवार आजमगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहा था। हादसा गन्ने से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुआ है। कार अपनी रफ्तार पर थी और कोहरे की धुंध के चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखी नहीं। वहीं, कार प्रयागराज वाली लेन पर मिली है। जबकि घायल महिला ने बताया कि उनकी कार मेरठ की लेन पर चल रही थी। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
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