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यह घटना शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे हुई। पिकअप दिल्ली से मुर्गे का मीट लेकर अलापुर कलान में एक शादी कार्यक्रम में जा रही थी। जनपद बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र के रमनगला गांव निवासी गुरमीत उर्फ अरविंद कुमार वाहन चला रहे थे। उनके साथ परिचालक सचिन कुमार भी मौजूद थे।धनीपुर गांव के सामने एक ट्रक ने पिकअप को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान चालक गुरमीत पिकअप पर नियंत्रण नहीं रख सके। वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। मीट से भरे डिब्बे डिवाइडर पर बिखर गए।थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि इस घटना के बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली है। पिकअप पलटने की जानकारी थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। घायलों ने भी पुलिस को सूचित नहीं किया। उन्होंने सीधे निजी अस्पताल में उपचार कराया।