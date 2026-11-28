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पीड़िता के पिता ने चार जनवरी 2020 को थाना गुन्नौर में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि दो जनवरी 2020 की रात उनकी बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। बेटी घर से 45,000 रुपये और सोने के तीन आभूषण भी साथ ले गई थी। तीन जनवरी को बेटी ने फोन पर बताया कि पुनीत उसे जबरदस्ती दिल्ली ले आया है।बेटी कक्षा पांच की छात्रा थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और लड़की को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया और अदालत में बयान दर्ज किए गए। विवेचना के बाद पुलिस ने पुनीत के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्य पेश किए।