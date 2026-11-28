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भाजपा नेता कैलाश राणा के चचेरे भाई ठाकुर के घर से बेटी की शादी के लिए रखे 7.50 लाख रुपये चोरी हो गए थे। 31 अगस्त को पैसे निकालने के लिए बक्सा खोला गया तो वह खाली मिला। ग्रामीणों ने गांव के नेमचंद पर चोरी का आरोप लगाया था। कैलादेवी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर नेमचंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तीन महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। पीड़ित लगातार उच्च अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।थाना प्रभारी सचिन कुमार ने पीड़ित परिवार के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि धक्का-मुक्की या मोबाइल छीनने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। चोरी का मामला पहले से दर्ज है और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि चोरी के मामले में आपसी विवाद की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई हो सके।