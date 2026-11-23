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पशुशाला में आग लगी, रंजिशन लगाने का आरोप लगाकर तहरीर दी
रायसत्ती थाना क्षेत्र के तश्तपुर गुसाईं गांव में रात को पशुशाला में आग लग गई। आग की चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक पशु झुलस गए। पशुशाला में आग लगने की जानकारी पशु मालिक को सुबह करीब आठ बजे हुई। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गांव निवासी मोहम्मद फुरकान ने बताया कि आग से उनके पशुओं को नुकसान पहुंचा है। बताया कि करीब पांच साल पहले उन्होंने जमीन खरीदी थी। जमीन के लेनदेन को लेकर मुसर्रत और उनके बेटे से विवाद चल रहा था। उनका दावा है कि करीब छह-सात दिन पहले मियां सराय चौकी पर भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने जमीन के हिसाब से बकाया रकम देने की बात कही थी, जबकि दूसरा पक्ष दोनों प्लॉटों के बदले छह लाख रुपये मांग रहा था। इसी दौरान उन्हें धमकी भी दी गई थी। पीड़ित ने इसी विवाद को लेकर पशुशाला में रंजिशन आग लगाए जाने की आशंका जताई है। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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