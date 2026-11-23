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लहरा नगला श्याम में सौ मीटर सड़क तक दलदल और जलभराव
जुनावई ब्लाक क्षेत्र के गांव लहरा नगला श्याम में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने से मिर्जापुर जाने वाले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मार्ग पर करीब 100 मीटर तक दलदल और जलभराव होने से ग्रामीणों तथा राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। लेकिन स्थाई समाधान नहीं होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।
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