भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे सहारनपुर, पहले दौरे पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को पहली बार सहारनपुर पहुंचे। दिल्ली रोड पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उत्साह जताया और भीड़ के कारण दिल्ली जाने वाले मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई।

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