Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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धार्मिक:-

-नानौता के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के सातवें दिन उत्तम तप धर्म कार्यक्रम प्रात: 07 बजे से।

-चिलकाना और सुल्तानपुर के जैन मंदिरों में दशलक्षण महापर्व की पूजा प्रात: 07 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित कंकरो वाला मंदिर में तीसरे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-देवबंद के गांव रणखंडी स्थित मुंडिया पट्टी के बरातघर में पांचवें दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

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धरना:-

-बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर गंगोह बिजलीघर पर भाकियू टिकैत का धरना प्रात: 08 बजे से।

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जनसुनवाई:-

-जन समस्याओं की सुनवाई और निस्तारण के लिए नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।

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राजनीति:-

-अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।

-अंबाला रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पदाधिकारियों की बैठक लेंगे पूर्वाह्न 11:15 बजे से।

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शपथ ग्रहण:-

-अंबाला रोड स्थित एक होटल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का शपथ ग्रहण समारोह अपराह्न 03 बजे से।

आज के कार्यक्रम