सहारनपुर: नितिन नवीन के स्वागत को दिल्ली रोड पर जुटे भाजपा नेता और कार्यकर्ता, काफिले का इंतजार

सहारनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह नजर आया। उनके स्वागत के लिए दिल्ली रोड पर नगर विधायक राजीव गुंबर, मेयर डॉ. अजय कुमार समेत भाजपा के कई पदाधिकारी पहले से मौजूद रहे।

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