सहारनपुर: नितिन नवीन के स्वागत को दिल्ली रोड पर जुटे भाजपा नेता और कार्यकर्ता, काफिले का इंतजार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 22 Sep 2026 10:54 AM IST
सार
नितिन नवीन के सहारनपुर आगमन से पहले दिल्ली रोड पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। नगर विधायक राजीव गुंबर, मेयर डॉ. अजय कुमार समेत कई पदाधिकारी स्वागत की तैयारियों में मौजूद रहे।
विज्ञापन
विस्तार
सहारनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह नजर आया। उनके स्वागत के लिए दिल्ली रोड पर नगर विधायक राजीव गुंबर, मेयर डॉ. अजय कुमार समेत भाजपा के कई पदाधिकारी पहले से मौजूद रहे।
विज्ञापन
हाथों में झंडे लेकर किया काफिले का इंतजार
दिल्ली रोड पर स्वागत के लिए प्रमुख स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर खड़े रहे। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां कीं और उनके काफिले के पहुंचने का इंतजार किया।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: मेरठ: नितिन नवीन के स्वागत की तैयारियां धरी रह गईं, सिवाया टोल पर बिना रुके निकल गया काफिला
विज्ञापन
काफिले के पहुंचते ही होगा स्वागत
दिल्ली रोड पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से पार्टी का कार्यक्रम जैसा माहौल नजर आया। कार्यकर्ताओं की ओर से नितिन नवीन के काफिले के पहुंचने पर उनका स्वागत करने की तैयारी की गई।