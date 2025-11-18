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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 22 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 22-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:39 AM, 22-Sep-2026

मेरठ: होमगार्ड भर्ती में दौड़ीं 1002 महिला अभ्यर्थी, तीन के पैर में आया फैक्चर, दो की हालत बिगड़ी

Meerut: 1,002 female candidates ran in the Home Guard recruitment drive; three suffered leg fractures
मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में दक्षता परीक्षा में 902 प्रतिभागियों को सफलता मिली। बाकी अभ्यर्थी दौड़ पूरी नहीं कर पाईं। घायल अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।  और पढ़ें
12:27 AM, 22-Sep-2026

मेरठ: पल्लवपुरम में रेस्टोरेंट में मिठाई के काउंटर में घुसा चूहा, ग्राहकों ने किया हंगामा; स्वच्छता पर सवाल

Meerut: Rat enters sweet counter at a restaurant in Pallavpuram; customers create an uproar
मेरठ के पल्लवपुरम स्थित एएमबी रेस्टोरेंट में फूलबाग कॉलोनी निवासी हर्ष चौहान मिठाई लेने आए थे। मिठाई पैक की जा रही थी, तभी काउंटर में चूहा देखकर उन्होंने हंगामा कर दिया। पुलिस ने आकर मामला शांत कराया।  और पढ़ें
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12:03 AM, 22-Sep-2026

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 22 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Meerut News: सुभारती यूनिवर्सिटी में भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।  और पढ़ें
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