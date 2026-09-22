पत्नी की हत्या: कविता का गला रेता फिर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, थाने पहुंचा पति, बेटा बना वजह

गढ़ रोड स्थित जयभीमनगर निवासी सुखवीरी ने बताया कि उन्होंने बेटी कविता का विवाह वर्ष 2022 में मनीष से किया था। उनकी बेटी के दो साल का दिव्यांग बेटा उमंग और एक साल की बेटी सोना है। मनीष मजदूरी करता है। उसके माता-पिता भी उसके साथ रह रहे थे।



आरोप है कि उमंग के इलाज को लेकर दंपती में विवाद होता था। आरोपी कविता से अतिरिक्त दहेज की भी मांग करता था। मनीष कविता से कहता था कि उमंग का इलाज वह नहीं कराएगा। वह उसे इलाज कराने के लिए मायके छोड़कर आने का दबाव बनाता था।



आरोप है कि आरोपी पहले भी कविता से मारपीट कर चुका था और वह मायके में भी रहने लगी थी। उसे समझा-बुझाकर ससुराल भेज दिया गया था। आरोप है कि इसी विवाद में आरोपी ने कविता को पहले पीटा और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वारकर उसकी हत्या कर दी।



वारदात के बाद मनीष के पिता बाबू और मां भी मौके से भाग गए। आरोपी ने सोमवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे भावनपुर थाने पहुंचकर कहा कि वह पत्नी की हत्या कर आया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी से चाकू भी बरामद किया।